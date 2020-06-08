Москва, , 17:16 — REGNUM В России будет создана единая онлайн-платформа для размещения и поиска трудовых вакансий. Соответствующее поручение дал правительству президент России Владимир Путин по итогам состоявшегося 27 мая совещания о ситуации на рынке труда.

«Проработать вопросы, касающиеся создания в сети единой информационной платформы, обеспечивающей для граждан и организаций возможность размещения и поиска предложений в сфере занятости (в том числе о работе временного характера) и оформления соответствующих правоотношений», — приводит текст поручения пресс-служба Кремля.

Доклад об исполнении данного поручения правительство должно будет представить до 1 июля 2020 года

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