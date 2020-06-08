Москва, , 17:15 — REGNUM Комитеты Госдумы и парламентские фракции до конца этой недели представят в правительство РФ свои предложения в общенациональный план по восстановлению экономики на фоне коронавируса. Как передает корреспондент ИА REGNUM 8 июня, об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин по итогам заседания Совета Думы.

«Мы обсудили этот вопрос председателем правительства и договорились, что профильные комитеты, фракции свои предложения внесут в правительство, что будет сделано в течении этой недели», — заявил Володин.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минэкономразвития до 19 июня доработать национальный план восстановления экономики.