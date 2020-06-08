История вопроса

Ближний Восток можно сравнить с одной большой зоной напряжения. Напряжённость между разными странами зачастую выливается в открытый вооружённый конфликт.



Не последнее слово в создании напряжённости - и за сферой экономики. В конце августа 2019 года министр иностранных дел Исламской Республики Мохаммад Джавад Зариф заявил в эфире телеканала NHK, что ситуация с безопасностью на Ближнем Востоке стабилизируется в том случае, если Соединенные Штаты Америки прекратят экономическую войну против Ирана. До этого на саммите G7 президент США Дональд Трамп отказался от переговоров с главой МИД Ирана.



В 2019 году в регионе фиксировались и вооруженные столкновения. Так 27 августа боевики незаконных вооружённых формирований, действующие в районе Идлибской зоны деэскалации, 24 раза обстреляли ряд населённых пунктов.

