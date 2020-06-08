Дамаск, 8 июня 2020, 17:05 — REGNUM Магазины и аптеки на территории Дамаска прекратили работу из-за резкого снижения курса сирийского фунта, пишет 8 июня Asharq Al-Awsat.
Комментируя происходящее, член административного совета Торговой палаты сирийской столицы Хассан Узкуля пояснил, что владельцы предпочли закрыть свои торговые точки, чем поднимать цены, поскольку это чревато штрафами.
Напомним, цена сирийской национальной валюты сильно опустилась: теперь за один доллар продаётся 2700 сирийских фунтов (ранее 1020). Это произошло из-за очередного продления Вашингтоном антисирийских санкций.
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