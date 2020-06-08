Москва, , 17:00 — REGNUM Первые четыре месяца 2020 года ознаменовались значительным падением на моторынке, и связано это в первую очердь с рынком поддержанных транспортных средств. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 июня заявил руководитель продаж мотоциклов АГ «Авилон» Максим Белоусов.

«В данном случае, на мой взгляд, рынок подержанных мотоциклов просел, потому что бывшая в употреблении техника японских брендов в основном продаётся через частные объявления и автомаркеты, а они в период ограничений не смогли себе позволить тот уровень сервиса, который они обеспечивали до закрытия — то есть не могли продавать онлайн», — заявил Белоусов.

Это, вероятно, и стало основной причиной падения суммарных продаж, и поэтому мы можем видеть такие цифры, полагает он.

«При этом официальные дилеры и продавцы крупных марок сохранили более стабильные продажи за счет развития онлайна в мае», — отметил эксперт.

Что касается прогнозов — то по итогам 2020 года российский моторынок в целом ждёт падение, и «будет ещё хорошо, если он сократится не более чем на 20%», указал Белоусов.

«Да, и крупные и небольшие салоны открылись для посетителей, но рынок моментально не восстановился. Так, в частности, импорт японских подержанных мотоциклов обычно целенаправленный, а сейчас он сократился и вряд ли в ближайшее время восстановится», — отметил он.

Отметим, что рынок подержанных мотоциклов снизился по итогам четырёх месяцев этого года на 18%. В частности, по данным аналитического агентства «Автостат», за этот период граждане России приобрели 18,8 тыс. мотоциклов с пробегом.