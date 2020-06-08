Рига, , 16:58 — REGNUM Правительство Латвии выделит 103,2 млн евро на развитие объектов медицинской инфраструктуры. Об этом, как пишет портал Dienas Business, сообщила 8 июня специалист по коммуникации минздрава Анна Страпцане.

По ее словам, из них на реконструкцию онкологического Центра, включая устаревшую систему вентиляции, выделят 26 млн евро. В общей сложности 35,6 млн евро получит на ремонт корпусов руководство клинической университетской больницы Страдыня.

Страпцане добавила, что служба неотложной Скорой помощи на 16,4 млн евро закупит новые машины, а в Даугавпилсе, Лиепае, Резекне и Вентспилсе получат 15 млн евро на расширение палат интенсивной терапии, установку там разделённых блоков с целью сегментировать поток пациентов.

По ее словам, существующая в Латвии система, как показала пандемия, не оборудована необходимыми изоляционными возможностями.

Как передавало ИА REGNUM, с 13 марта по 12 мая в Латвии из-за пандемии коронавируса был введен режим чрезвычайной ситуации. 7 мая режим ЧС в стране был продлён до 9 июня с рядом смягчений. Эти меры негативно сказались на экономическом положении в стране.