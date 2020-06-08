Неаполь, Италия, , 16:55 — REGNUM Продолжение и усиление погодных катаклизмов в Италии приведет к недополучению значительной части урожая и многомиллионным потерям фермеров, заявили в понедельник, 8 июня, в профильной национальной бизнес-ассоциации Coldiretti.

«Погодное безумие« началось еще зимой 2020 года, с нежданных и сильных морозов, продолжалось весной, в виде небывалой засухи, а в начале июня количество гроз, града и часов шквального ветра увеличилось втрое в сравнении с аналогичным периодом 2019 года, отметили эксперты.

Особенно пострадает урожай фруктов, потери могут составить до 28% (нектарины) дажеи урожая 56% (абрикосы), подсчитали в ассоциации.