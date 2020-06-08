Москва, , 16:50 — REGNUM Выплата пособий по безработице гражданам, утратившим право на их получение, будет продлена до 1 октября 2020 года. Соответствующее поручение дал президент России Владимир Путин по итогам состоявшегося 27 мая совещания о ситуации на рынке труда.

«Обеспечить продление периода выплаты либо возобновление выплаты пособия по безработице на три месяца гражданам, зарегистрированным в органах службы занятости в качестве безработных и утратившим право на пособие по безработице в связи с истечением установленного периода его выплаты после 1 марта 2020 года, предусмотрев срок действия указанной меры до 1 октября 2020 года», — приводит текст поручения пресс-служба Кремля.

Кроме этого, президент поручил установить на три месяца для индивидуальных предпринимателей, прекративших свою деятельность после 1 марта 2020 года и зарегистрированных в органах службы занятости в качестве безработных, максимальный размер пособия по безработице, предусмотрев срок действия указанной меры до 1 октября 2020 года.

Доклад об исполнении данных поручений правительство должно будет представить до 10 июня 2020 года.