Лондон, , 21:10 — REGNUM Нефтяной гигант BP сократит почти 15% своей рабочей силы во всем мире. Этой мерой компания надеется сократить расходы, понесенные в результате пандемии коронавируса, сообщил главный исполнительный директор Бернард Луни сотрудникам в понедельник по электронной почте, полученной CNN.

BP заявила, что сократит 10 000 рабочих мест, в основном к концу 2020 года, причем большинство — среди людей, занятых в офисах, а не на фронтовых оперативных должностях.

«Это очень трудные решения. Но последствия — особенно для тех, кто покидает нас, — гораздо, гораздо тяжелее. Я понимаю это и прошу прощения. Но мы должны делать правильные вещи для BP, и это именно то, что нужно», — сказал Луни в своем электронном письме сотрудникам.

В BP также заявили, что топовые сотрудники компании не получат повышения зарплаты до 31 марта 2021 года, и что ежегодные денежные бонусы будут «очень маловероятны» для кого-либо в этом году.

Луни признал, что пандемия коронавируса вызвала широкомасштабные экономические последствия, затронувшие как BP, так и более широкую промышленность.

«Цена на нефть упала значительно ниже того уровня, который нам нужен для получения прибыли. Мы тратим гораздо больше, чем зарабатываем, — я говорю о миллионах долларов каждый день. И в результате в первом квартале наш чистый долг вырос на 6 миллиардов долларов», — сказал Луни.