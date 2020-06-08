Рига, , 16:42 — REGNUM На случай простоя из-за пандемии коронавируса в Латвии, вероятно, придётся выплатить все доступные 50 млн евро в качестве двухмесячных пособий. Об этом сообщила глава Службы государственных доходов (СГД) Иева Яаунземе в интервью журналистам программы «900 секунд» телеканала ТВ3.

«Мы видим, что это будут примерно 50 млн евро, которые имеются сегодня в нашем распоряжении», — сказала Яаунземе.

Она сообщила, что пособие по простою получат более 50 000 работающих, и что многие получили этот пособие два раза, а некоторые три. В мае, по словам главы СГД, спрос на пособие в стане уже был меньше, чем в марте и апреле.

Как передавало ИА REGNUM, с 13 марта по 12 мая в Латвии из-за пандемии коронавируса был введен режим чрезвычайной ситуации. 7 мая режим ЧС в стране был продлён до 9 июня с рядом смягчений. Эти меры негативно сказались на экономическом положении в стране.