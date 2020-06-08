Ростов-на-Дону, , 16:26 — REGNUM Пострадавший от пандемии бизнес в Ростовской области получил субсидии на сумму 1,2 млрд рублей. Об этом в ходе онлайн-брифинга 8 июня сообщил руководитель управления Федеральной налоговой службы по Ростовской области Андрей Мосиенко, передаёт ИА REGNUM.

«В целом по числу отработанных заявок Ростовская область находится на пятом месте в стране. В мае, в общей сложности, мы получили более 42 тыс. заявлений от предприятий и индивидуальных предпринимателей на общую суму 1,237 млрд рублей и уже их выплатили», — отметил спикер.

Мосиенко также напомнил, что в Ростовской области для налогоплательщиков в настоящее время действует широкий спектр возможностей оптимизации налогового режима. Меры поддержки оказывают в связи с вынужденным закрытием большинства организаций из-за угрозы распространения коронавируса.