Переславль-Залесский, Ярославская область, , 16:22 — REGNUM 10 июня 2020 года подача воды для производственных нужд предприятий Переславля-Залесского, расположенных на промышленной площадке «Славич», может быть ограничена, а 15 июня 2020 года полностью прекращена. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM. Ограничения водоснабжения намерена ввести компания ООО «Тимекс», которая занимается транспортировкой воды по территории промплощадки. Поставщик холодной воды — муниципальное предприятие «Комплекс» — не платит за транспортировку, долг составляет почти 2 с половиной миллиона рублей.

Промплощадка «Славич»

Тариф на холодную воду для предприятий МУП «Комплекс» получил только в начале 2020 года. Однако до настоящего момента не оплатил транспортировку компании «Тимекс». Депутат Ярославской областной Думы Сергей Хабибулин винит в происходящем администрацию Переславля.

«Причина банальна, с приходом новой подмосковной команды власть решила забрать водоснабжение предприятий под себя и установить свой тариф. А площадке «Славича» оставили только транзитную транспортировку. С нового года и до мая не оплатили ни копейки, нарастив долг за транспортировку до двух с половиной миллионов рублей. И, как и с «Газпромом», идет неоплата услуг муниципальным предприятием. Деньги собирают, а оплачивать ни копейки не хотят. Что это как не подрывная деятельность новой команды главы?» — рассказал Сергей Хабибулин в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

ООО «Тимекс» направило уведомления о предстоящих ограничениях в МУП «Комплекс», в администрацию Переславля, в МЧС, в Роспотребнадзор. Также извещены все промышленные предприятия-потребители, ООО «Тимекс» по всем вопросам предлагает обращаться к гарантирующему поставщику ресурса — МУП «Комплекс».

Получить комментарий администрации Переславля-Залесского на момент публикации не удалось.

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