Рига, , 16:13 — REGNUM В Латвии в мае 2020 года была зафиксирована дефляция, цены снизились на 0,6% в сравнении с аналогичным периодом в 2019 г. Об этом 8 июня пишет портал Lsm. lv со ссылкой на данные Центрального статистического управления (ЦСУ).

По данным ЦСУ, в среднем, цены на товары в мае в стране снизились на 1,6%, на услуги цены напротив возросли на 1,8%. Определяющее влияние оказало снижение цен на жилищные услуги — природный газ, электроэнергия, аренда, водоснабжение канализация стали дешевле. Цены в этом сегменте упали на 1,5%.

Отмечается, что в стране также продолжили снижаться цены на одежду и обувь, в среднем на 2,9%.

Как передавало ИА REGNUM, с 13 марта по 12 мая в Латвии из-за пандемии коронавируса был введен режим чрезвычайной ситуации. 7 мая режим ЧС в стране был продлён до 9 июня с рядом смягчений. Эти меры негативно сказались на экономическом положении в стране.