Рига, , 16:02 — REGNUM Решение распущенной Рижской думы провести аудит за 2019 год во всех муниципальных компаниях обошлось столичной казне в 316 000 евро. Об этом пишет 8 июня портал Nra.lv.

По данным журналистов, дороже всего, 65 000 евро, стоил аудит главной компании ЖКХ города — ооо «Rīgas namu pārvaldnieks». Далее следует рижский рынок — Rīgas centrāltirgus (37 000 евро) и предприятие отвечающее за водоснабжение — Rīgas ūdens (34 500 евро).

Отмечается, что аудиты ещё 13 компаний, в которых городское самоуправление является собственником контрольного пакета акций, колеблются в диапазоне от 14 000 до 25 000 евро.

Временная администрация Рижской думы распорядилась о публикации полных версий аудиторских отчетов, правда в анонимном виде, без указаний названия предприятия.