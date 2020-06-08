Сингапур, , 15:58 — REGNUM О намечающемся замедлении темпов экономического развития Сингапура в связи в коронавирусной эпидемией предупредил премьер-министр страны Ли Сянь Лун, призвавший население сплотиться в борьбе за восстановление нормального ритма экономической и социальной жизни, сообщает 8 июня Синьхуа.

Глава правительства выступил в телеобращении к нации, в котором предрек сокращение ВВП в 2020 году на 4−7%. В ближайшие годы, по его словам, Сингапур вступит в период крупных перемен, и население должно быть к этому готово, подчеркнул Ли Сянь Лун.

Вместе с тем, премьер выразил уверенность, что страна справится с трудностями, ибо имеет большой запас прочности, большой экономический потенциал и безупречную международную репутацию. Сингапур тесно встроен в мировую экономику и является ее важным звеном. Кроме того, Ли Сянь Лун обратил внимание на динамичность развития страны и ее готовность отвечать на любые новые вызовы.

Он подчеркнул, что как и раньше в сложных ситуациях государство окажет посильную помощь нуждающимся гражданам и призвал жителей сохранять уверенность, оптимизм и позитивный настрой.