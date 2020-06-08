Ташкент, , 15:58 — REGNUM Дополнительные поступления в бюджет Узбекистана за счет реализации стратегии развития информационно-коммуникационных технологий составят 20 трлн сумов ($2 млрд), сообщили в пресс-службе государственного налогового комитета (ГНК) республики.

Правительство Узбекистана утвердило стратегию цифровизации ГНК. В частности, планируется модернизировать центр обработки данных, приобрести серверы и программное обеспечение, перевести все информационные системы к единой платформе, а также повысить качество электронных госуслуг.

Планируется, что реализация стратегии сократит общее время, потраченное на бизнес-процессы, на 20−30%. Все предложенные меры увеличат налоговую базу.

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