Москва, , 15:56 — REGNUM Российский рубль 8 июня продолжает дорожать, и мало кто его может в этом осудить, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик «ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

«Фундаментальный фон играет в пользу поклонников «россиянина»: нефть дорожает, интерес к риску присутствует и только разрастается.

У рубля все отлично, и здесь ему можно только позавидовать. Доллар США к середине дня стоит 68,28 руб., это значительно ниже области спроса, которая ранее обозначалась как ключевая. Евро торгуется по 77,05 руб.

Отечественная валюта сейчас стоит, как в начале марта, когда мир со скепсисом относился к пандемии коронавируса, а маски еще не вошли в моду.

Краткосрочно, доллар может отступить к 68,00 руб. Будет ли «американец» еще дешевле? Может быть, но не очень и ненадолго. Евро способен оставаться в коридоре 76,80−78,00 руб.», — полагает эксперт.

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