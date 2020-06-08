Санкт-Петербург, , 15:54 — REGNUM Сложившаяся ситуация станет стимулом для развития внутреннего туризма, хотя клиенты будут стараться потратить на отпуск меньше, чем обычно, а участники рынка объективно не смогут установить низкие цены, отметила в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в понедельник, 8 июня, председатель комитета по туризму и индустрии гостеприимства «Деловой России» в Петербурге Ирина Семёнова, комментируя высказывания Дмитрия Чернышенко.

Как сообщалось ранее, вице-премьер заявил, что межрегиональный внутренний туризм в России может быть «полноценно запущен» с 1 июля 2020 года и что оставшееся до этого времени участники рынка и государство смогут использовать для подготовки к «запуску и старту» туристического сезона.

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« Нынешняя ситуация безусловно станет стимулом для развития внутреннего туризма. Но как быстро будет развиваться предложение и каким именно будет спрос со стороны граждан — это нам еще только предстоит увидеть.

Что касается участников рынка, то в выигрыше останутся те, кто успел трансформировать свое видение процесса, повысил уровень безопасности, разработал новые интересные предложения.

Активность потенциальных клиентов сдерживается, с одной стороны, их опасениями в части безопасности, страхом перед второй волной эпидемии. С другой — осложнившейся финансовой ситуацией, снижением уровня доходов. Ведь денег у людей, в частности на отпуск, стало меньше.

При этом участники рынка поставлены в такие условия, что устанавливать низкие цены они не могут. Для выполнения требований правительства и Роспотребнадзора нужны дополнительные вливания, а в последние два месяца никакого дохода у участников рынка не было.