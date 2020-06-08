Лондон, , 15:55 — REGNUM Нефтегазовая компания из Великобритании ВР собирается сократить около 10 тысяч сотрудников по всему миру по причине экономических последствий пандемии коронавируса и планов по работе с возобновляемыми источниками энергии. Об этом 8 июня сообщается в письме, направленном исполнительным директором нефтедобывающей корпорации Бернардом Луни, копию которого распространила пресс-служба компании.

Также в письме отмечается, это будет почти 15%-ное сокращение сотрудников ВР, общее число которых в мире составляет около 70 тысяч человек.

Кроме этого, уточняется, что большинство из тех, кого предполагают сократить, потеряют свои места в течение нынешнего года и подчеркивается, что данное соглашение не коснется в массе своей офисных работников, не затронув непосредственно добывающих нефть.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что общее количество выявленных случаев заражения SARS-CoV-2 на территории Африканском континенте перевалило за 187 тысяч.