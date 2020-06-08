Ростов-на-Дону, , 15:48 — REGNUM В Ростове-на-Дону решено отремонтировать лифты, которыми оснащён Ворошиловский мост. Как следует из документации, размещённой на сайте госзакупок, работы оценены в 1,8 млн рублей, передаёт ИА REGNUM.

Дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры Ростова-на-Дону объявила электронный аукцион на проведение работ «по восстановлению, пуско-наладке и подготовке четырёх лифтов к ежегодному техническому освидетельствованию». Победителю торгов необходимо выполнить условия контракта до 31 октября 2020 года.

ИА REGNUM отмечает, что переправа через реку Дону была введена в эксплуатацию после реконструкции в преддверии чемпионата мира по футболу 2018 года. На работу лифтов на Ворошиловском мосту, обеспечивающих проход в парк «Левобережный» для маломобильных граждан и родителей с детьми в колясках, жители и гости областного центра жаловались неоднократно. По словам горожан, подъёмники регулярно были закрыты.

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