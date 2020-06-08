Пхеньян, , 15:46 — REGNUM Лидер КНДР и Трудовой партии Кореи (ТПК) Ким Чен Ын председательствовал на прошедшем 7 июня заседании Политбюро ЦК ТПК и выступил с заявлением, касающимся вопросов социально-экономического развития страны. Об этом 8 июня сообщает Синьхуа со ссылкой на информацию, распространенную Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК).

Особое внимание было уделено развитию химической промышленности. По оценке Ким Чен Ына, она является основой индустрии КНДР и «главным фронтом народного хозяйства». Лидер партии и страны при этом сосредоточился на необходимости расширения в КНДР собственной технологической и производственной базы.

Среди других вопросов участники пленума обсудили динамику экономического развития страны, а также повышение благосостояния населения, в том числе улучшение жилищных условий в Пхеньяне.