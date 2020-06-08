Москва, , 15:46 — REGNUM Появление минимальной почасовой оплаты труда — дело серьезное и требующее обсуждения в рамках трёхстороннего соглашения между субъектами социального партнерства, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент базовой кафедры ТПП РФ «Развитие человеческого капитала», к. э. н Фарида Мирзабалаева.

«Почему до 150 рублей повысить, а не до 180 или 140 рублей? Что такое минимальная часовая оплата труда? Это минимальная оплата труда неквалифицированного рабочего работающего в нормальных условиях труда за 1 час работы? В нормативной базе нет четкого определения и выявления связи с МРОТ.

Если пытаться связать, то минимальная часовая оплата труда в 150 рублей оказывается завышенной — за одну и ту же работу человеку, работающему на условиях почасовой оплаты, платят существенно больше, чем работающему полный рабочий день с заранее оговоренным уровнем заработной платы?

Мы стимулируем временно занятых, частично занятых? Выгоднее в нескольких местах работать по полставки… Работодатель может и сейчас устанавливать почасовую оплату труда. Эта ситуацию регулируют существующие законодательные нормы. Если это временная норма, то тогда необходимо все обговорить и обосновать.

Звучат мнения, что введение минимальной часовой оплаты труда приведет к росту доходов. Как, каким образом? В Трудовом кодексе расписаны условия оплаты сверхурочно отработанных часов, уточнена оплата в ночное время и т. д.

Работающих на условиях почасовой оплаты не так уж и много, поэтому данные предложения несвоевременно и необоснованно предложены», — высказала свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, группа депутатов Госдумы от фракции ЛДПР направила в правительство РФ для получения отзыва законопроект о введении минимального размера стоимости часа труда.

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