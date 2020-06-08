Москва, , 15:38 — REGNUM Сокращение зарплат топ-менеджерам госкомпаний в России — эта тема явно носит ситуационный характер, заявил корреспонденту ИА REGNUM коммерческий директор, совладелец «Нью Рига Финанс Клаб» Петр Бубнов.

«Ранее глава государства сказал, что его коробит от зарплат некоторых менеджеров госкомпаний, чиновники в правительстве РФ решили подсуетиться и несколько упорядочить данный вопрос.

Понятно, что это такой популистский шаг — вот, многие недовольны высокими зарплатами госменеджеров, им будет приятно, если тех несколько окоротят.

Хотя вводить тут какую-то уравниловку довольно странно — компании разные и по профилю и по масштабам деятельности, по условиям, в которых им приходится работать. Введенный потолок для одних может оказаться необоснованно высоким, а для других — слишком низким.

Где-то это приведет к уходу менеджеров в частные структуры, а где-то к возникновению синекур, доступ к которым будет осуществляться отнюдь не на конкурсной основе.

Вообще странно, что 20-летний футболист или актриса может зарабатывать больше, чем ценный специалист и опытный управленец, несущий огромную ответственность и работающий на пользу государства. И никто не будет этим возмущаться.

Самое интересное, что как раз те компании, зарплаты руководителей которых у всех на слуху, попадают в разряд «коммерческих», так как доля государства в них меньше 100%.

Кроме того, ни для кого не секрет, что доходы, которые крупные руководители могут извлекать коррупционным путём существенно превышают то, что они могут заработать официально», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, СМИ писали, что в правительстве РФ обсуждают идею ограничить зарплаты топ-менеджеров госкомпаний. Верхнюю планку хотят установить на уровне 30 млн рублей.

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