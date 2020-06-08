Санкт-Петербург, , 15:42 — REGNUM Петербургский бюджет вложит 1 млрд рублей в Фонд развития промышленности для выдачи предпринимателям кредитов на закупку оборудования. Такое предложение поддержали на заседании правительства города 6 июня, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Учитывая, что мы постепенно снимаем ограничения и нам нужно стимулировать инвестиционную активность предприятий, мы предлагаем дофинансировать фонд на 1 млрд рублей. В настоящий момент у нас в воронке 15 проектов на общую потребность в 750 млн рублей, уверен, что это будет серьезная мера для развития высокотехнологичных производств у нас в Петербурге», — сказал глава комитета по промышленности Кирилл Соловейчик.

В 2020 году максимальная сумма займа в Фонде была увеличена со 150 млн до 200 млн рублей, так как выросли цены на оборудование, минимальная планка тоже понизилась до 5 млн рублей, чтобы дать возможность пользоваться кредитами и малому бизнесу.

За месяц в Фонд поступило уже четыре заявки на более чем 180 млн рублей, три из них прошли экспертный совет, на следующей неделе наблюдательный совет должен дать свое окончательное одобрение.

Добавим, докапитализация Фонда поддержки промышленности Петербурга за счет резервного фонда правительства РФ составит 500 млн рублей. Соловейчик объяснил, почему власти решили пойти путем выдачи кредитов, а не прямых субсидий предприятиям.

«Это очень сложный вопрос. Мы очень долго думали: субсидия — достаточно жесткий инструмент, и при недостижении определенных показателей через год нам пришлось бы требовать эту сумму к возврату в бюджет, что могло бы привести в начале следующего года к волне банкротств», — считает Соловейчик.

Фонд поддержки промышленности предоставляет целевые займы по пяти программам финансирования по льготной ставке от 3% до 5% годовых сроком до пяти лет на проекты по разработке новой высокотехнологичной продукции, на техническое перевооружение и модернизацию основных производственных фондов, «импортозамещение».

В 2020 году процентную ставку по лизингу уменьшили, кроме того, в первый год пользования займом ее опустили до 1%.

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