Кампала, , 15:18 — REGNUM Пандемия коронавируса, наводнения и оползни вынудили правительство Уганды отложить запланированное повышение заработной платы государственных служащих до 2023 года. Об этом передает Daily Monitor Uganda со ссылкой на заявление постоянного секретаря министерства государственной службы Уганды Кэтрин Битараквате.

Выступая на пресс-конференции в Кампале, Битараквате заявила, что в предстоящем 2020/2021 финансовом году повышение заработной платы получат только преподаватели государственных вузов.

Секретарь добавила, что для повышения заработной платы всех государственных служащих необходимо 350 миллиардов угандийских шиллингов (93 миллиона долларов США). В стране насчитывается 319 000 государственных служащих.

«Правительство готово увеличить зарплату госслужащим, но это будет происходить поэтапно. Оно собирается выделить только 50 миллиардов угандийских шиллингов (13 миллионов долларов США) в бюджете 2020/2021 для повышения заработной платы, и все это пойдет на зарплаты сотрудников государственных университетов. Другие государственные служащие получат повышение зарплаты в 2022 и 2023 годах, они должны быть терпеливы», — сказала она.

Битараквате отметила, что профессора и доценты получат 100-процентное повышение зарплаты. Она добавила, что другие служащие, в том числе учителя, ученые и медицинские работники, получат повышение зарплаты в 2022 году, а административный персонал — в 2023 году. Постоянный секретарь заявила, что в состав административного персонала входят заместители секретарей, главные административные сотрудники, бухгалтеры, секретари, водители и конторские служащие.

«Мы решили увеличить зарплаты наших профессоров, чтобы сохранить их в стране, потому что их коллеги в регионе [Восточной Африки] получают больше. Другие преподаватели должны подождать своего повышения зарплаты», — сказал министр государственной службы Мурули Мукаса.