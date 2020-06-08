Стокгольм, , 15:12 — REGNUM 8 июня Государственная служба занятости Швеции объявила, что из числа сотрудников, получивших уведомление о своем увольнении в марте, более половины уже уволены. В ведомстве подчеркнули, что ситуация на рынке труда в Швеции является «серьезной». Об этом 8 июня сообщила шведская газета Fria Tider.

Представители Государственной службы занятости Швеции заявили, что период с 1 июня по 7 июня 2020 года 3 060 человек получили уведомление о своем увольнении. Данная цифра на 1 382 человека больше, чем на прошлой неделе. Главным образом были затронуты работники промышленного сектора экономики. В то же время растет безработица, среди иностранцев и молодежи.

Сообщается, что всего с начала марта 80 816 работников получили уведомление о прекращении действия трудового контракта, из которых 42 415 человек уже уволены.

«По прошествии двух месяцев большая доля работников была уволена, — их доля выросла вдвое, что сравнимо с четырьмя из десяти работников во время финансового кризиса. Но это происходит даже быстрее, чем во время финансового кризиса, и все указывает на серьезное состояние рынка труда в Швеции», — заявила Анника Сунден, руководитель аналитического отдела Государственной службы занятости Швеции.