Тбилиси, , 15:09 — REGNUM Перевозка пассажиров железнодорожным транспортом в Грузии возобновится с 15 июня. Об этом рассказала в эфире «Общественного телевидения» начальник медицинской службы «Грузинской железной дороги» Ника Качарава.

Она сообщила, что поезда подготовлены для работы с учетом мер безопасности для предотвращения распространения коронавируса.

«Во время посадки в вагоны пассажиры будут проходить термоскрининг, а также им нужно будет пройти через дезбарьер и обработать руки дезинфицирующим раствором», — сообщила о нововведениях Качарава.

Начальник медслужбы добавила, что от пассажиров будут требовать соблюдать социальную дистанцию и находиться в масках. Кроме того, внесены изменения в систему вентиляции. Воздух будут очищать ультрафиолетовым излучением.

Напомним, автобусы возобновили в Грузии междугородные перевозки с 8 июня. Запрет на работу муниципального общественного транспорта был снят с 20 мая.

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