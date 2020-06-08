Москва, , 15:08 — REGNUM Возможные сценарии выхода России из коронавирусного экономического кризиса сложно прогнозировать. Понятно, что это мировая проблема и она будет влиять на все рынки, заявил корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор аналитического агентства «БизнесДром», председатель комитета «ОПОРЫ России» по финансовым рынкам Павел Самиев.

«Кризис будет длиться достаточно продолжительное время, то есть его последствия будут ощущаться в течение всего 2020 года. Тому причиной два фактора.

Соответственно, вопрос в том, как повлияет на рынки капитала, на стоимость фондирования и доступность денег для разных секторов экономики, в том числе и для крупных предприятий. Это первый фактор. Второй фактор — спрос на товары и услуги внутри России и экспорт.

Есть много сценариев развития событий, и, кончено, есть негативные сценарии, при которых потребуется масштабная помощь со стороны государства и акционеров компаний для того, чтобы организации смогли пройти этот тяжелый период.

В любом случае мы увидим давление на все рынки. Прежде всего давление будет на те отрасли, которые связаны с экспортом. Потому что мировой кризис скажется на таких отраслях, где спрос формируется крупнейшими партнерами России, которые импортируют энергоносители в том числе. Последствия кризиса неизбежны.

В текущей ситуации важно поддержать малый бизнес и те отрасли, которые пострадали больше всего. Это важно, это рабочие места. Некоторые компании уже получили большой удар по спросу на свои услуги и практически на какое-то время прекратили свою деятельность, а издержки у них все равно есть.

Последствия пандемии в дальнейшем скажутся на других отраслях, которые сейчас пострадали сильно, но достаточно большой период они будут также получать отрицательную динамику спроса и, соответственно, другие проблемы — рост издержек, рост стоимости денег, снижение доступности и т. д.

Поэтому в кризисной ситуации важны два условия: усиление роли государства — как источника помощи, который будет помогать, и формирование спроса, потому что спрос — это ключевая история.

Здесь нужно вспомнить подход Кейнса, который, возможно, будет применяться разными странами для формирования спроса, где он будет резко падать.

Если задаться вопросом, выйдет ли Россия на траекторию экономического кризиса через год, то, думаю, что по итогам 2021 года, вероятно, слабый рост может быть. Скорее всего, динамика должна поменяться при благоприятном развитии событий.

Если не будет каких-то новых экономических шоков, то, возможно, в 2021 году динамика в некоторых отраслях будет положительная, а по итогам в целом по экономике будет положительная. В 2020 году, конечно, нет», — высказал свое мнение Павел Самиев.

Читайте также: Борьба с коронавирусом в России: отдых близко — трансляция