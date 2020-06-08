Дубна, Московская область, , 15:05 — REGNUM В подмосковной Дубне наладят выпуск двух препаратов из списка рекомендованных Минздравом России для лечения COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Производством займется резидент ОЭЗ «Дубна» — компания ПСК «Фарма», которая входит в группу компания «Рус Биофарм». Предприятие будет выпускать препараты Тофацитиниб и Азитромицин, включенные в перечень рекомендованных для лечения COVID-19. По словам министра инвестиций промышленности и науки Московской области Натальи Егоровой, компания получила субсидию в размере 49,3 млн рублей на строительство инженерных объектов.

«В данный момент на предприятии создано более 150 рабочих мест, общий объем инвестиций в проект составляет около 3 млрд рублей», — заявила Егорова.