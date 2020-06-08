Чебоксары, , 15:04 — REGNUM В Чувашии в апреле и мае сократились платежи за коммунальные услуги. Об этом сообщает региональный минстрой по итогам мониторинга за ситуацией.

По данным ведомства, в целом в апреле 2020 года по сравнению с апрелем 2019 года собираемость платежей за поставленные коммунальные ресурсы снизилась на 16%, в мае — на 3%.

В минстрое Чувашии подчёркивают, что население «в основном ответственно» относится к оплате за жилищно-коммунальные услуги.

«Несмотря на действующие ограничительные меры, сложную экономическую ситуацию, большинство граждан в срок оплачивают счета за предоставленные услуги. Однако за апрель и май 2020 года платежи граждан снизились на 99 млн рублей», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала года в Чувашии уровень безработицы вырос в 4,2 раза. В минтруде заявляют, что «значительная часть обращений приходится на граждан, которые ранее были трудоустроены неформально». В частности, если ранее в Чебоксарах за неделю поступало 250 заявлений о признании безработными, то с 3 по 13 апреля подано свыше 2,7 тыс. заявок.