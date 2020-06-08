Москва, , 14:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении вдвое размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Так, ежемесячное минимальное пособие по уходу за ребенком теперь составляет 6752 рубля вместо прежних 1500 рублей за первого ребенка и 3000 рублей — за каждого последующего. Максимальный размер пособий увеличен с 6000 рублей до 13 504 рублей. Пособие смогут получить неработающие граждане, в том числе студенты.

Также закон защищает выплаты в 10 тыс. рублей на детей в возрасте от трех до 16 лет от взыскания долгов по суду.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 июня началось перечисление единовременных выплат по 10 тыс. рублей на детей, которым в период с 11 мая по 30 июня 2020 года исполнилось от 3 до 16 лет. Для получения выплат родителям достаточно подать заявление на сайте «Госуслуги» до 1 октября. Мера введена президентом РФ для поддержки семей с детьми на фоне кризиса из-за коронавируса.

Читайте также: «Детские» выплаты защищены от списания долгов