Санкт-Петербург, , 15:02 — REGNUM В Петербурге власти собираются пустить еще 500 млн рублей на зарплатные кредиты субъектам малого и среднего бизнеса. Инициативу поддержали на заседании правительства города 8 июня, передает корреспондент ИА REGNUM.

Для этого необходимо внести поправки в постановление правительства №271, чтобы докапитализовать Фонд содействия кредитованию малого и среднего бизнеса на 500 млн рублей.

«Благодаря этим изменениям мы сможем реализовать новую программу выдачи займов субъектам малого и среднего предпринимательства в Петербурге, направленных на выплату заработной платы», — сказал глава городского комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Кирилл Соловейчик.

Он напомнил, что в рамках «второго пакета» поддержки бизнеса, пострадавшего от «коронавирусных» ограничений, в фонд уже добавили 2 млрд рублей, проект предусматривает еще одну субсидию в 500 млн рублей.

Максимальный размер займа для малого и среднего бизнеса составит 5 млн рублей, но не более объема расходов, связанных с выплатой зарплаты сотрудникам за 2019 год. Ставка по договору займа составит 1% годовых на первый год, 2% — на второй и 3% — на третий год займа. Сам займ будут предоставлять на срок от 6 месяцев до трех лет.

Те компании, которые сохранят требуемую численность сотрудников в течение трех лет и исполнят обязательства по выплате основного долга и процентов по договору займа, смогут обратиться в комитет по промышленной политике за субсидией на развитие в размере от 50% до 100% от основного долга по договору займа — в зависимости от параметров выполненных условий.

Фонд не только предоставляет прямые микрокредиты от 50 тыс. до 5 млн рублей небольшим предприятиям, но и предоставляет поручительства при недостаточности собственных залоговых средств.

С апреля в рамках первого пакета мер поддержки бизнесу ставки для инновационных и научно-технических компаний были снижены до 3%, ставки для предприятий, выпускающих средства индивидуальной защиты и медтехнику, до 1%, для всех остальных предприятий — с 7% до 5%. Ставка по гарантийным обязательствам была снижена до 0,5% годовых. В итоге к 5 июня Фонд выдал 28 микрозаймов на общую сумму в 81 млн рублей, а также предоставил поручительства по 55 договорам на общую сумму в 752 млн рублей, что позволило бизнесу привлечь более 2 млрд рублей заемных средств.

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