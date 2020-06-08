Вильнюс, , 14:48 — REGNUM С завтрашнего дня, 9 июня, из Литвы возобновится авиасообщение сразу с несколькими европейскими городами, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 8 июня.

Из Вильнюса возобновляется авиасообщение компании AirBaltic по маршруту Вильнюс-Амстердам-Вильнюс и Вильнюс-Париж-Вильнюс. Wizz Air возобновляет маршрут в датский Билунд.

С 11 июня AirBaltic возобновляет авиасообщение из Вильнюса в Берлин, а Wizz Air с 14 июня в Париж. С 15 июня SAS возобновляет авиасообщение Вильнюс-Копенгаген-Вильнюс, а Wizz Air в Ницу. Эта же авиакомпания с 10 июня возобновляет Полёты из Паланги в Турку.