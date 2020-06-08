Уфа, , 14:48 — REGNUM Объем инвестиций в экономику Башкирии в первом квартале текущего года составил 51,3 млрд рублей. Об этом 8 июня сообщил вице-премьер — министр экономического развития республики Рустам Муратов на совещании в правительстве региона.

По его словам, это на 18% больше в сравнении с первым кварталом 2019 года. Рост инвестиций фиксируется в 37 муниципалитетах. Это происходит за счет реализации крупных инвестиционных проектов, которые были одобрены в правительстве региона. А в 25 муниципалитетах и городах зафиксировали снижение объёма инвестиций.

Он добавил, что чиновники объясняют это окончанием инвестиционной фазы некоторых проектов, а также негативными последствиями после введения ограничений для недопущения распространения коронавируса.

Отмечается, что за этот период завершилась реализация 48 инвестпроектов.

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