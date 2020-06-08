Москва, , 14:51 — REGNUM Конфискованный спирт пойдёт на производство антисептиков, такая норма входит в закон о принятии неотложных мер для обеспечения устойчивого развития экономики и предотвращения последствий распространения коронавируса. Закон подписал президент России Владимир Путин, он опубликован на официальном портале правовой информации.

В документе указано, что в случаях и порядке, которые установлены правительством РФ, этиловый спирт и спиртосодержащая продукция после изъятия или конфискации направляется на переработку или использование.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее об инициативе перерабатывать конфискованный спирт в антисептики рассказал первый зампред комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин. Ранее такой спирт направляли на уничтожение.

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