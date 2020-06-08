Рим, , 14:25 — REGNUM Уровень занятости в Италии в 2020 году снизится на 9,3%, с таким прогнозом выступили в понедельник, 8 июня, эксперты национальной службы статистики Istat.

Они полагают, что в 2021 году ситуация несколько улучшится, занятость вырастет на 4,1%.

Официальный уровень незанятости (доля граждан трудоспособного возраста, которые не учатся и не работают) в Италии в начале 2020 года составлял чуть более 10%, при этом значительная часть граждан с точки зрения службы занятости являются так называемыми «неактивными», то есть не имеют официальной работы и не ищут ее через службу занятости.

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