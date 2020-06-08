Дублин, , 14:23 — REGNUM Число претендентов на пособие по безработице в Ирландии снижается пятую неделю подряд. Об этом 8 июня сообщает Reuters.

Специальные пособия были введены в связи с введенными карантинными методами, вызванными борьбой с распространением коронавирусной инфекцией.

По данным журналистов, за прошедшую неделю претендентов на помощь государства сократилось на 28 тыс. человек и составило 515 тыс. человек. Всего, как только данная мера была введена, претендентов было свыше 600 тыс.

На следующей неделе данный показатель также сократится, так как еще 15 тыс. 700 человек вновь вернулись на свои рабочие места.

Напомним, уровень безработицы в Ирландии в мае 2020 года достиг 26,1%, что стало антирекордом. Однако спад эпидемии постепенно возвращает жизнь граждан в прежнее русло.