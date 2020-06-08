Москва, , 14:10 — REGNUM Гражданам и бизнесу в России в условиях распространения новой коронавирусной инфекции будут предоставлена государственная поддержка. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Согласно документу, опубликованному на официальном портале правовой информации, пособия на детей в возрасте до полутора лет, если в семье один из родителей потерял работу, увеличены в два раза — до 6752 рублей.

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Среди мер помощи, на которые может рассчитывать бизнес наиболее пострадавших отраслей, в частности, возможность до 1 октября отказаться от договора аренды и не выплачивать штрафы или компенсации владельцам недвижимости за досрочное расторжение договора аренды. Также для представителей бизнеса на срок от полугода до года предусматривается отсрочка выкупных платежей при покупке арендуемого государственного или муниципального имущества.

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А туристические компании смогут выдавать клиентам ваучеры на будущие равноценные путешествия вместо возврата денег за ранее купленные билеты на поездки, которые были отменены из-за пандемии коронавируса.

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