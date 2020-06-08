Москва, , 14:07 — REGNUM Массовые беспорядки на расово-этнической почве из США распространяются по всему миру. Об этом 8 июня заявил член Общественной палаты РФ Александр Малькевич в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

По его словам, мир является свидетелем распространения новой формы майдана.

«Бессмысленного и беспощадного. Это зараза распространяется по всему миру. Все отребье, бандиты, которое в том числе в Европе на пособии сидят, выходят пограбить. Какой лозунг у них в США — ешьте богатых. Они требуют всё время себе репарации. Это новый тип пролетария — лентяй, бездельник и бандит», — сказал Малькевич.

Происходящие события, по его мнению, говорят о том, что агрессивное меньшинство все активнее навязывает свою волю большинству, отметил член Общественной палаты России.

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