Ульяновск, , 13:37 — REGNUM Ординаторы и студенты медицинского факультета в Ульяновской области получат надбавки за работу и практику в инфекционных стационарах, где проходят лечение пациенты с COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора.

В регионе принято решение о дополнительных выплатах к зарплате в размере 5 тыс. рублей ежемесячно студентам и ординаторам, которые оказывают медицинскую помощь пациентам и лицам из группы риска.

По словам ректора Ульяновского государственного университета Бориса Костишко, пандемия внесла коррективы в практическую подготовку ординаторов. Они работают в больницах «на добровольной основе после подписания соответствующего информированного согласия». При этом не допускают к работе ординаторов, у которых есть хронические заболевания и воспитывающий детей до 14 лет.

«В настоящее время 398 студентов и 194 ординатора медицинского факультета работают в поликлиниках и стационарах Ульяновска. Из них дополнительно в период пандемии направлено на работу 45 ординаторов, которые прошли 36-часовой тематический курс и тестирование», — отметил ректор.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области с начала пандемии подтверждено 3265 случаев заражения SARS-CoV-2, в том числе за последние сутки — 97. Выздоровели 954 человека, скончались 16 пациентов с COVID-19. Губернатор области Сергей Морозов ранее отмечал, что «темп распространения коронавирусной инфекции в регионе пока не снижается».

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