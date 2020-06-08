Иерусалим, , 13:41 — REGNUM Тревожные предсказания о грядущей безработице в Израиле звучат уже на уровне израильских министерств. О каких цифрах идет речь, рассказывают «Вести» (Израиль).

Эксперты, которые пытаются оценить масштаб надвигающейся на Израиль безработицы, разошлись во мнениях, но даже самые оптимистичные из них говорят о 400 000 человек, оставшихся без работы к началу 2021 года.

Пессимисты же увеличивают указанное число до 500 000, причем в составлении этого прогноза участвовали признанные эксперты в областях социологии и экономики, сотрудники израильских министерств.

Причем данный прогноз составлен без учета наступления второй волны эпидемии, которая может внести свои коррективы в худшую сторону.

По мнению министра экономики и промышленности Израиля Амира Переса, серьезная опасность заключается в невозможности быстро преодолеть такой высокий уровень безработицы, под влиянием которого может не только резко возрасти число бедных, но и сформироваться определенная «культура безработицы», препятствующая преодолению экономических неурядиц.