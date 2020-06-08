Кванджу, Южная Корея, , 13:36 — REGNUM Южнокорейская автомобилестроительная компания KIA Motors временно приостановит работу завода в городе Кванджу, ориентированный на экспорт. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей компании.

По их словам, второй завод будет закрыт на четыре дня (25−26 июня и 29−30 июня).

Ранее компания трижды приостанавливала работу завода. Впервые завод был временно закрыт с 27 апреля по 8 мая.

Известно, что KIA Motors производит на трех заводах в Кванджу около 2000 автомобилей в день (максимально 620 тыс. в год), среди которых Soul, Celtos, Sportage, а также автобусы, грузовые и военные транспортные средства.

В 2018 году компания произвела на трех заводах 455 252 автомобиля, а в 2019 году — 455 865 автомобилей.