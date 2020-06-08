Ульяновск, , 13:23 — REGNUM Ульяновская область в целях сокращения дефицита в 2020 году планируется выпустить облигации в июне и сентябре, общая сумма составит 11 млрд рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора.

Власти отмечают, что облигации будут выпущены «в целях оптимизации объёма и структуры государственного долга», для сокращения расходов на обслуживании долга.

«В 2020 году запланировано два выпуска облигационных займов Ульяновской области: в июне на 7 млрд рублей на 7 лет и в сентябре на 4 млрд рублей на 5 лет», — говорится в сообщении.

Замминистра финансов Ульяновской области Наталья Брюханова отмечает, что с 2019 года ключевая ставка Банка России снизилась на 2,25% и составила 5.5%. По её словам, которые приводятся в релизе, с учётом экономической ситуации «будет выгодным привлечение «дешёвых» источников финансирования дефицита бюджета на длительный срок».

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2020 года заявлялось, что Ульяновская области планирует привлечь 7 млрд рублей за счёт выпуска облигаций. Тогда же отмечалось, что за последние четыре года долговая нагрузка региона снизилась с 63% до 53%, доля коммерческих кредитов сократилась с 74% до 42%. Впервые ценные бумаги Ульяновская области выпустила 2017 году объёмом 5 млрд рублей со ставкой 8,1% годовых.

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По данным властей, в 2019 году доходы областного бюджета составили 60,8 млрд рублей, 46,7 млрд рублей из которых — собственные налоговые и неналоговые доходы. По сравнению с 2018 годом доходы выросли на 1,7 млрд рублей. Расходы сложились в размере 63,2 млрд рублей, что на 6,7 млрд рублей больше уровня 2018 года.

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