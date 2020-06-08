Лондон, , 12:57 — REGNUM Сегодня, 8 июня, цена августовских фьючерсов нефти марки Brent впервые с 6 марта превысила $43 за баррель. Однако потом пошла на снижение. Так, по данным торгов на лондонской бирже ICE на 12:40 мск она потеряла в цене немногим более 1% и торгуется на уровне $42,7 за баррель.

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Июльские фьючерсы нефти WTI прибыли 0,8% и достигли почти $39,9 за баррель.

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Как сообщало ИА REGNUM, мировой спрос на нефть обрушился в марте на фоне развала сделки ОПЕК+. В апреле страны—участницы ОПЕК+ договорились о рекордном сокращении нефтедобычи. По итогам встречи 6 июня было решено продлить сокращение добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки по меньшей мере ещё на один месяц — до конца июня 2020 года. Исключение коснулось Ирана, Венесуэлы и Ливии.

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