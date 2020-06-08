Пенза, , 12:57 — REGNUM В пензенском Губернском лицее в рамках нацпроекта «Образование» возводится новый трехэтажный корпус с подвалом, сообщает пресс-служба правительства Пензенской области.

Госжилстройтехинспекцией Пензенской области проведена проверка объекта капитального строительства, в ходе которой нарушений не выявлено.

Новый корпус будет построен севернее от существующего, который основали в 1961 году. В возведенном здании расположится центр по выявлению и поддержке одаренных детей и молодежи области. Помещение будет рассчитано на 290 человек и в нем станет возможным проведение мероприятий регионального и всероссийского уровней. Пока на этом месте находится трансформаторная подстанция с инженерными коммуникациями, которые снесут.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Пензенской области в 2020—2021 учебном году для станции юных туристов имени Т.Т. Мартыненко выделено из федерального и областного бюджетов 1,73 млн рублей на приобретение туристского снаряжения и оборудования. На станции планируют создать 30 мест, что позволит увеличить охват учащихся, занимающихся туристско-краеведческой деятельностью до 180 человек.

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