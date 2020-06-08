Москва, , 12:50 — REGNUM Решение ОПЕК+ о продлении сделки по сокращению добычи в майских объёмах имеет среднесрочное позитивное значение для нефтяных котировок, которые, «по технике» могут устремиться на закрытие гэпа к $45,2 за баррель Brent. Позитивны для рубля и общие настроения роста склонности к рискам на финансовых рынках из-за преодоления острой фазы пандемии, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман.

«Помимо этого, на текущей неделе рубль поддерживается ожиданием снижения ключевой ставки ЦБ РФ сразу на один процентный пункт на заседании 16 июня, а также начала дивидендных выплат российскими компаниями.

Против рубля играют также немало факторов. ЦБ снизил объёмы продаж валюты из ФНБ на июнь. Увеличиваются расходы бюджета на антикризисные мероприятия. По мере ослабления ограничений возрастает спрос на импорт и, соответственно, на валюту.

На заседании ФРС 9−10 июня могут быть оптимистичные прогнозы и риторика, что поддерживается хорошими данными по рынку труда США за май. Это способно стимулировать перепроданный доллар.

Кроме того, и укрепление рубля подошло к сильным «допандемическим» уровням начала марта. И дальнейшее укрепление проблематично на фоне гораздо более низких цен нефти и падением экономики в целом.

Соответственно, есть вероятность ограничения роста рубля уровнями 67,60 руб./доллар и 75,90 руб./евро. Верхние границы диапазона на неделю — 69,50 руб./доллар и 78,80 руб./евро», — считает эксперт.

Читайте также: Рубль продолжает укрепляться против доллара