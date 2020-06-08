Москва, , 12:34 — REGNUM России жизненно необходимы нормальные пропорции в оплате труда, но надежды на то, что это произойдёт при нынешнем правительстве, нет, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в понедельник, 8 июня, комментируя информацию о возможном ограничении уровня доходов топ-менеджеров госкомпаний.

Ранее «Коммерсантъ» сообщил, что в правительстве обсуждают идею ограничить общий годовой доход топ-менеджеров госкомпаний тремя годовыми зарплатами премьер-министра России, то есть 30 миллионами рублей.

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«Идея ограничить зарплаты топ-менеджеров госкомпаний только «обсуждается», а информационный шум вокруг этого правительство уже подняло — понимают, что сохранение нынешнего положения больше просто нетерпимо!

Владимир Путин несколько раз пытался объяснить нам, почему высшим управленцам госкомпаний выплачивают такие скандальные с учетом МРОТ суммы, но прозвучало это неубедительно: мол, за меньшие деньги хороших работников не найдёшь, да и иностранные специалисты, работающие у нас, получают много. У нас за мизерные зарплаты в самых различных отраслях народного хозяйства работают качественные специалисты. Есть и некачественные. Но разве топ-менеджеров некачественных нет? Есть, и история с техногенной экологической катастрофой в Норильске тому только одно подтверждение.

Что же касается иностранных специалистов, то большинство из них давно должны уступить место российским гражданам. В этой связи идею закрепить за нами приоритет при трудоустройстве нужно только приветствовать. Хотя эта идея тоже только «обсуждается».

Формирование общественного мнения в связи с предстоящим голосованием по поправкам к Конституции ведётся, как мы видим, самым активным образом.

Правда жизни, однако, такова, что ограничение совокупного годового дохода топ-менеджеров уровнем трехкратного денежного содержания премьер-министра в пропагандистском плане проблемы не решает. Даже вектор не указывает. Вслушайтесь: «ограничить» кому-то зарплату 2,5 миллионами в месяц, когда средняя зарплата по стране составляет 38 тысяч, а реально большинство населения получает ещё меньше!