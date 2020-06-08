Тирана, , 12:51 — REGNUM Правительство Албании направило во Всемирный банк заявку на предоставление кредита в размере 16,2 миллиона долларов на реализацию проекта по расширению тестирования граждан на коронавирус и проведение эпидемиологического расследования.

Как сообщает албанское новостное агентство Lapsi, проект будет рассмотрен директоратом банка 12 июня.

Албанские власти подчеркивают, что для удержания успехов, достигнутых на начальном этапе эпидемии, необходимо обеспечить достаточное финансирование дальнейших шагов по борьбе с эпидемией — в среднесрочной и долгосрочной перспективе. В качестве таких шагов в проекте указаны только меры по контролю за распространением вируса, а не обеспечение защиты медицинского персонала или закупка медицинского оборудования.

Напомним, в столице страны Тиране произошел рост числа выявляемых случаев коронавируса.

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