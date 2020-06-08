Москва, , 12:26 — REGNUM Данный законопроект о введении минимального размера стоимости часа труда для работающих по срочным договора не на пустом месте. Количество безработных возрастает, при этом остаются сферы, где работники все же требуются, заявила корреспонденту ИА REGNUM руководитель практики «Лемчик, Крупский и Партнеры. Структурный и налоговый консалтинг» Александра Акимова.

«В выходные произошла забастовка работников службы доставки. Помимо штрафов, конечно, вызывает вопросы и их уровень заработной платы.

Специалисты отмечают, что в такой ситуации (при росте конкуренции на рынке труда на фоне кризисных явлений) размер заработной платы будет неумолимо снижаться.

Неполная занятость или срочные трудовые договоры в различных сферах бизнеса также набирают обороты, когда какие-то функции выполнять надо, но для этого сотрудник на постоянной основе или даже на полный день объективно не нужен.

Все будут искать пути для экономии, и это один из них. Поэтому минимальный предел часовой ставки может быть оправдан.

Если считать часовую оплату из МРОТ, то оплата получается действительно мизерная. Однако если говорить о неполном рабочем времени, то принцип пропорциональности оплаты за отработанное время не нарушается (ст. 93 ТК РФ).

С другой стороны, нужно понимать, что не должно быть перекосов и преференций между тем, кто работает полное время и неполное, на условиях срочного и бессрочного трудового договора. Поэтому в целом проблема не в часовой ставке, а в размере МРОТ, из которого она считается.

Считаю, что данный законопроект, не подучит одобрения. Скорее всего, его привяжут к ст. 93 Трудового кодекса РФ и пропорциональности оплаты за отработанное время.

Логично, что тогда надо что-то делать и с самим размером МРОТ, если он берется за отправную точку при расчете», — высказала своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, группа депутатов Госдумы от фракции ЛДПР направила в правительство РФ для получения отзыва законопроект о введении минимального размера стоимости часа труда для работающих по срочным договорам и неполный день.

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