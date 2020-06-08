Сеул, , 12:26 — REGNUM В Южной Корее зафиксировали спад показателя валового внутреннего продукта (ВВП) на душу населения. Об этом сообщает KBS со ссылкой на доклад Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Согласно опубликованным данным, в 2019 году ВВП на душу населения в стране составил $31 681, что на 5% ниже, чем годом ранее.

Отмечается, что по темпам снижения показателя Южная Корея занимает пятое место среди 35 стран-членов ОЭСР, отмеченных в докладе.

Валовый национальный доход (ВНД) на душу населения в Южной Корее также сократился на 4%, до $32 115. Известно, что это было самое резкое снижение показателя за последние десять лет.