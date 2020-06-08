Москва, , 12:29 — REGNUM Максимальные объёмы добычи нефти в России могут остаться в прошлом и никогда больше не восстановиться. Об этом 8 июня заявил руководитель отдела исследования энергетического комплекса мира и России Института энергетических исследований РАН Вячеслав Кулагин на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Это связано и с состоянием нашей ресурсной базы и целесообразностью добычи с учетом цены. Поэтому не исключено, что в этом году мы прошли этот исторический пик», — заявил эксперт.

При этом мировые рынки нефти, вероятно, не смогут восстановиться до прежних объёмов, как минимум два года, добавил Кулагин.